Защитник сборной Турции погиб в ДТП

Защитник сборной Турции и «Коньяспора» Ахмет Джалик скончался в возрасте 27 лет, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Игрок разбился в результате ДТП. Автомобиль, которым управлял Джалик, вылетел за пределы трассы и перевернулся. Ахмет скончался в результате полученных повреждений.

В составе национальной сборной Турции защитник провел восемь поединков и отметился одним забитым мячом.

В нынешнем сезоне Суперлиги Джалик сыграл 18 матчей. После 20 туров «Коньяспор» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Трабзонспора» на семь пунктов.