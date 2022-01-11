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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Защитник сборной Турции погиб в ДТП

11 Января 2022 • 12:52 Комментировать

Защитник сборной Турции и «Коньяспора» Ахмет Джалик скончался в возрасте 27 лет, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Игрок разбился в результате ДТП. Автомобиль, которым управлял Джалик, вылетел за пределы трассы и перевернулся. Ахмет скончался в результате полученных повреждений.

В составе национальной сборной Турции защитник провел восемь поединков и отметился одним забитым мячом.

В нынешнем сезоне Суперлиги Джалик сыграл 18 матчей. После 20 туров «Коньяспор» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Трабзонспора» на семь пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмет Джалик
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