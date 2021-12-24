Пьянич: «Я счастлив в «Бешикташе»

На днях появлялась информация, что полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах на аренды за турецкий «Бешикташ», может перебраться обратно в Серию А. Различные источники сообщали об интересе к игроку со стороны «Дженоа».

Но, сам футболист опровергнул подобное развитие событий. В интервью для Calcio Mercato он изъявил желание остаться в «Бешикташе» до конца сезона. «Я счастлив тут. Мало играл? Все потому, что у меня была травма», - прокомментировал Пьянич.

Стоит уточнить, что еще прошедшей осенью босниец не раз говорил о своем возможном возвращении в «Барселону», надеясь закрепиться в составе каталонцев при новом тренерском штабе.