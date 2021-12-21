Бывшему нападающему сборной Италии Марио Балотелли надоело находится вне поля внимания прессы. Как итог, итальянец отметился очередным контроверсийным поступком, который наверняка будет обсуждаться в СМИ.

Дело в том, что в матче турецкого чемпионата против «Галатасарая» форвард «Адана Демирспор» удивил своего же партнера по коллективу во время празднования забитого гола. Балотелли «шуточно» ударил сокомандника ногой по голове, продемонстрировав чуть ли не прием из различных видов единоборств.

Отметим, что многие болельщики крайне неоднозначно восприняли этот эпизод, критикуя итальянца за «детское поведение».