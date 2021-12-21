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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли ударил своего сокомандника ногой по затылку во время празднования гола – фото фото

21 Декабря 2021 • 23:21 Комментировать (1)
Адана Демирспор
2:0
Галатасарай
окончен

Бывшему нападающему сборной Италии Марио Балотелли надоело находится вне поля внимания прессы. Как итог, итальянец отметился очередным контроверсийным поступком, который наверняка будет обсуждаться в СМИ.

Дело в том, что в матче турецкого чемпионата против «Галатасарая» форвард «Адана Демирспор» удивил своего же партнера по коллективу во время празднования забитого гола. Балотелли «шуточно» ударил сокомандника ногой по голове, продемонстрировав чуть ли не прием из различных видов единоборств.

Отметим, что многие болельщики крайне неоднозначно восприняли этот эпизод, критикуя итальянца за «детское поведение».

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли
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Комментарии (1)
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Tavadi
21 Декабря 2021 в 23:33
дурачок. жаль, просрал карьеру. ещё раз жаль.
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окончен Истанбул Башакшехир 3:1 Гиресунспор
окончен Антальяспор 1:1 Касымпаша
окончен Алтай 1:2 Трабзонспор
окончен Адана Демирспор 2:0 Галатасарай
22.12  17:00 Хатайспор ... Коньяспор
22.12  17:00 Сивасспор ... Ризеспор
22.12  20:00 Газиантеп ... Аланьяспор
22.12  20:00 Фатих Карагюмрюк ... Фенербахче
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