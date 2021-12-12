Молодёжным командам «Антальяспора» и «Трабзонспора» пришлось бороться не только друг с другом, но ещё и с полем. Из-за сильных осадков дренаж газона в определённой зоне не выдержал, и участок поля на одном из флангов оказался залит водой. Ситуация оказалась ещё более сложной, чем в недавнем матче сборных Хорватии и России, но матч не был остановлен, судя по появившемуся в сети видео.

Любопытно, что футболисты не пытались как можно скорее доставить мяч в более пригодную для игры зону, хотя это казалось логичным. Возможно, им даже нравилось ощущать сопротивление воды при ведении мяча.