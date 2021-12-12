Молодёжным командам «Антальяспора» и «Трабзонспора» пришлось бороться не только друг с другом, но ещё и с полем. Из-за сильных осадков дренаж газона в определённой зоне не выдержал, и участок поля на одном из флангов оказался залит водой. Ситуация оказалась ещё более сложной, чем в недавнем матче сборных Хорватии и России, но матч не был остановлен, судя по появившемуся в сети видео.
Любопытно, что футболисты не пытались как можно скорее доставить мяч в более пригодную для игры зону, хотя это казалось логичным. Возможно, им даже нравилось ощущать сопротивление воды при ведении мяча.
Anlık Antalyaspor U19 Trabzonspor U19 müsabakası. Türk futbolunda alt yapılara verilen değer.Süper Lig’de şu müsabakayı oynatırmıydınız acaba? Teşekkürler @TFF_Org @AltLiglerTR pic.twitter.com/fQmtcMYzcJ— Çağrı Arslan (@cagriarslan58) December 11, 2021