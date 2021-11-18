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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли хочет вернуться в сборную Италии

18 Ноября 2021 • 10:18 Комментировать (1)

Нападающий Марио Балотелли, ныне выступающий в турецком чемпионате за «Адана Демирспор», заявил о желании вернуться в национальную команду Италии.

«Я нахожусь в прекрасных кондициях. Прошло два года, и я могу сейчас сказать, что готов к возвращению в «скуадру адзурру». Мечтаю об этом. Готов пойти пешком из Турции, если меня включат в заявку сборной на стыковые игры», - приводит слова футболиста OCW Sport.

В нынешнем сезоне Балотелли принял участие в 12 поединках чемпионата Турции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Напомним, что весной сборная Италии примет участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
18 Ноября 2021 в 10:42
Сейчас только если массажистом, а так парень обосрал свою карьеру, в начале этой карьеры думал ,что у сборной появился незаурядный и классный форвард способный на волшебные фокусы , но все запорол дурной характер.
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