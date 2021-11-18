Балотелли хочет вернуться в сборную Италии

Нападающий Марио Балотелли, ныне выступающий в турецком чемпионате за «Адана Демирспор», заявил о желании вернуться в национальную команду Италии.

«Я нахожусь в прекрасных кондициях. Прошло два года, и я могу сейчас сказать, что готов к возвращению в «скуадру адзурру». Мечтаю об этом. Готов пойти пешком из Турции, если меня включат в заявку сборной на стыковые игры», - приводит слова футболиста OCW Sport.

В нынешнем сезоне Балотелли принял участие в 12 поединках чемпионата Турции, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Напомним, что весной сборная Италии примет участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022.