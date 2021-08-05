Полузащитник «Интера» может продолжить карьеру в «Бешикташе»

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан оказался в сфере интересов турецкого «Бешикташа», пишет Football Italia.

Ожидалось, что 33-летний бельгиец окончательно вернется в «Кальяри». Однако теперь очень вероятно, что футболист переедет в стамбульский клуб. Агент игрока сейчас работает над тем, чтобы организовать встречу с представителями «Бешикташа». Сообщается, что турки готовы предложить Наингголану двухлетний контракт с зарплатой три миллиона евро в год.

Полузащитник ранее не достиг договоренности по условиям нового соглашения с «Кальяри», поэтому вынужден искать другие варианты продолжения карьеры. Последние два сезона бельгийский футболист большую часть времени провел в аренде в сардинском клубе, отыграв в его составе 48 матчей в Серии А.