Муса подписал контракт с турецким клубом

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, известный в российской Премьер-лиге по выступлениям за московский ЦСКА, трудоустроился в турецком чемпионате.

28-летний форвард заключил договор о сотрудничестве с клубом «Карагюмрюк». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Муса до последнего времени находился в статусе свободного агента после того, как покинул «Аль-Наср» в середине осени минувшего года.

В составе ЦСКА нигериец провел 135 матчей в рамках российского чемпионата. Ахмед отметился 48 забитыми мячами.