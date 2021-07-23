Муса подписал контракт с турецким клубом

|
23 Июля 2021, 09:41,
|
|
Нигерийский нападающий Ахмед Муса, известный в российской Премьер-лиге по выступлениям за московский ЦСКА, трудоустроился в турецком чемпионате.
28-летний форвард заключил договор о сотрудничестве с клубом «Карагюмрюк». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.
Муса до последнего времени находился в статусе свободного агента после того, как покинул «Аль-Наср» в середине осени минувшего года.
В составе ЦСКА нигериец провел 135 матчей в рамках российского чемпионата. Ахмед отметился 48 забитыми мячами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Ахмед Муса, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Карагюмрюк
Зря ушёл из России, золотая жила для него была :) Да и для ЦСКА ценный игрок был!