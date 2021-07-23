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Муса подписал контракт с турецким клубом

23 Июля 2021, 09:41,

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, известный в российской Премьер-лиге по выступлениям за московский ЦСКА, трудоустроился в турецком чемпионате.

28-летний форвард заключил договор о сотрудничестве с клубом «Карагюмрюк». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Муса до последнего времени находился в статусе свободного агента после того, как покинул «Аль-Наср» в середине осени минувшего года.

В составе ЦСКА нигериец провел 135 матчей в рамках российского чемпионата. Ахмед отметился 48 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Ахмед Муса, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Карагюмрюк
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
23 Июля 2021, 09:48

Зря ушёл из России, золотая жила для него была :) Да и для ЦСКА ценный игрок был!

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