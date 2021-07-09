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Давид Луис может стать одноклубником Балотелли в Турции

09 Июля 2021, 08:10,

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Давид Луис может продолжить карьеру в Турции. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Журналист информирует, что в услугах 34-летнего бразильского футболиста заинтересован «Адана Демирспор». Клуб ранее усилился известным итальянским нападающим Марио Балотелли.

Турки уже вступили в переговоры с агентом Луиса. «Адана Демирспор» предлагает защитнику двухлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне чемпионата Англии бразилец провел 20 поединков, забил гол, получил желтую карточку и один раз был удален с поля. Трансферная стоимость Давида оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Давид Луис
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