Давид Луис может стать одноклубником Балотелли в Турции

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Давид Луис может продолжить карьеру в Турции. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Журналист информирует, что в услугах 34-летнего бразильского футболиста заинтересован «Адана Демирспор». Клуб ранее усилился известным итальянским нападающим Марио Балотелли.

Турки уже вступили в переговоры с агентом Луиса. «Адана Демирспор» предлагает защитнику двухлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне чемпионата Англии бразилец провел 20 поединков, забил гол, получил желтую карточку и один раз был удален с поля. Трансферная стоимость Давида оценивается в четыре миллиона евро.