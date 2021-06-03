«Милан» может продать Лаксальта в Турцию

03 Июня 2021, 10:15,

Левый защитник сборной Уругвая Диего Лаксальт, который в октябре перебрался из «Милана» в «Селтик» на правах аренды, заинтересовал ряд турецких и португальских команд.

Сайт Calciomercato считает, что «Милан» не станет удерживать уругвайца, который провёл 17 матчей в шотландском чемпионате. Трансферный лист Лаксальта оценивается аналитиками Transfermarkt в 4 миллиона евро.

Напомним, что Лаксальт перебрался в «Милан» в 2018 году, но с тех пор принял участие только в 24 встречах Серии А. Текущий контракт Лаксальта с «Миланом» теряет юридическую силу в конце июня 2022 года, поэтому у «россонери» появился шанс заработать на его уходе.



