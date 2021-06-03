Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» может продать Лаксальта в Турцию

03 Июня 2021, 10:15,
Левый защитник сборной Уругвая Диего Лаксальт, который в октябре перебрался из «Милана» в «Селтик» на правах аренды, заинтересовал ряд турецких и португальских команд.
Сайт Calciomercato считает, что «Милан» не станет удерживать уругвайца, который провёл 17 матчей в шотландском чемпионате. Трансферный лист Лаксальта оценивается аналитиками Transfermarkt в 4 миллиона евро.
Напомним, что Лаксальт перебрался в «Милан» в 2018 году, но с тех пор принял участие только в 24 встречах Серии А. Текущий контракт Лаксальта с «Миланом» теряет юридическую силу в конце июня 2022 года, поэтому у «россонери» появился шанс заработать на его уходе.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Лаксальт, Турция
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба