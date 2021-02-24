Петреску покинул пост главного тренера «Кайсериспора»

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24 Февраля 2021, 10:59,
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Румынский тренер Дан Петреску, поработавший в «Кубани» и московском «Динамо», остался без работы. 53-летний специалист покинул пост наставника турецкого «Кайсериспора», об этом рапортует пресс-служба клуба.
Причиной прекращения сотрудничества стали семейные обстоятельства. Напомним, что Петреску занимал пост главного тренера «Кайсериспора» с 11-го января текущего года.
Румынский наставник возглавлял «Кубань» с 2010-го по 2012-й год, а также возвращался в краснодарский клуб в 2016-м году. В столичном «Динамо» Петреску занимал пост главного тренера с 2012-го по 2014-й год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дан Петреску, Кайсериспор