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Петреску покинул пост главного тренера «Кайсериспора»

24 Февраля 2021, 10:59,

Румынский тренер Дан Петреску, поработавший в «Кубани» и московском «Динамо», остался без работы. 53-летний специалист покинул пост наставника турецкого «Кайсериспора», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Причиной прекращения сотрудничества стали семейные обстоятельства. Напомним, что Петреску занимал пост главного тренера «Кайсериспора» с 11-го января текущего года.

Румынский наставник возглавлял «Кубань» с 2010-го по 2012-й год, а также возвращался в краснодарский клуб в 2016-м году. В столичном «Динамо» Петреску занимал пост главного тренера с 2012-го по 2014-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дан Петреску, Кайсериспор
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