Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2019-2020
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В чемпионате Турции футболисты демонстративно не будут играть 60 секунд в знак протеста

18 Декабря 2020, 16:45,

Depositphotos

Союз турецких футбольных клубов в пятницу выпустил заявление. В нём говорится о том, что во всех матчах тринадцатого тура Суперлиги Турции футболисты демонстративно не будут играть в течение стартовых 60 секунд в знак протеста против телекомпании BeIN Media Group, которая не выполняет своих обязательств по выплатам клубам.

На текущий момент лидером чемпионата Турции является «Аланьяспор». Впрочем, если учитывать потерянные очки, то такой же показатель имеет «Галатасарай». Тройку замыкает «Фенербахче». «Бешикташ» пока что идёт только на четвёртой строчке.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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