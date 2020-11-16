Полузащитник сборной Голландии Райан Бабель сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее пресс-служба голландской сборной сообщила, что Бабель покинул расположение национальной команды из-за плохого самочувствия.

Отметим, что Бабель сдал три подряд отрицательных теста на коронавирус, а вот четвертый оказался положительным.

Бабель пропустил матч сборной Голландии против сборной Боснии и Герцеговины, в котором его команда одержала победу со счётом 3:1.

Райан не полетит со сборной на последнюю игру группового этапа Лиги наций с Польшей, которая состоится в среду, 18 ноября.