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Бабель сдал положительный тест на коронавирус

16 Ноября 2020, 00:15,

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Полузащитник сборной Голландии Райан Бабель сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее пресс-служба голландской сборной сообщила, что Бабель покинул расположение национальной команды из-за плохого самочувствия.

Отметим, что Бабель сдал три подряд отрицательных теста на коронавирус, а вот четвертый оказался положительным.

Бабель пропустил матч сборной Голландии против сборной Боснии и Герцеговины, в котором его команда одержала победу со счётом 3:1.

Райан не полетит со сборной на последнюю игру группового этапа Лиги наций с Польшей, которая состоится в среду, 18 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Голландии, Райан Бабель
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