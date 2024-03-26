Чемпион мира ди Мария получает угрозы

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, ныне выступающий в Португалии за «Бенфику», получает угрозы после слов о намерении завершить карьеру в клубе «Росарио Сентраль». Об этом рапортует Daily Mail.

После этого заявления ди Мария получил угрозу в своем доме. Ему оставили записку, в которой было написано, что никто не сможет гарантировать его безопасность в случае возвращения на родину.

Напомним, что Анхель является воспитанником академии «Росарио Сентраль». В составе лиссабонской «Бенфики» полузащитник выступает с прошлого года. Его контракт с «орлами» истекает грядущим летом.