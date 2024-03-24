Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Моуринью ответил, может ли возглавить команду из Португалии

24 Марта 2024 • 16:19 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос, может ли он в будущем принять команду из Португалии.

«Никогда не говори «нет», особенно в футболе. Моя жизнь – футбол, и я могу тренировать где угодно. У меня нет с этим проблем», - сказал Моуринью журналистам в Портимане, куда он приехал на гонку MotoGP. Слова специалиста приводит Globo Esporte. 

Отметим, что Жозе Моуринью находится без тренерской работы уже несколько месяцев. В январе Особенный был уволен из итальянской «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды. Ранее Моуринью работал со многими командами, в том числе с английскими «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Португалии
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду Пике рассказал, каким Месси приехал в «Барселону»
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
16:19 · Португалия. Примейра-лига
Моуринью ответил, может ли возглавить команду из Португалии
16:07 · Англия. Премьер-лига
Аморим – один из кандидатов на замену Клоппу в «Ливерпуле»
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас интересуется игроком «Спортинга» Эдвардсом
23 Марта
17:35 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» хочет повесить на форварда ценник в 120 млн евро, чтобы отпугнуть гранды 1
22 Марта
03:22 · Португалия. Примейра-лига
​Ди Мария выразил намерение вернуться в «Росарио»
21 Марта
14:10 · Англия. Премьер-лига
Пять суперклубов поборются за игрока с ценником в 120 млн евро 3
19 Марта
15:47 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к Невешу
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к тому, чтобы определить главную трансферную цель на позицию форварда 1
14:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Бенфика» следят за хавбеком «Реала» 1 слухи
09:46 · Испания. Ла Лига
Канселу выбрал клуб на ближайшие два сезона
18 Марта
16:24 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Я уверен, что вернусь в «Бенфику»
01:31 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» вернулся на вершину, забив 6 мячей «Боавиште» 1
17 Марта
23:11 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» обыграла «Каса Пию» и возглавила Примейру
11:10 · Португалия. Примейра-лига
Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру 2
10:17 · Португалия. Примейра-лига
Роберто Мартинес: «Пепе нужен нашей команде»
Все новости
Рекомендуем