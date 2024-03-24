Моуринью ответил, может ли возглавить команду из Португалии

Известный тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос, может ли он в будущем принять команду из Португалии.

«Никогда не говори «нет», особенно в футболе. Моя жизнь – футбол, и я могу тренировать где угодно. У меня нет с этим проблем», - сказал Моуринью журналистам в Портимане, куда он приехал на гонку MotoGP. Слова специалиста приводит Globo Esporte.

Отметим, что Жозе Моуринью находится без тренерской работы уже несколько месяцев. В январе Особенный был уволен из итальянской «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды. Ранее Моуринью работал со многими командами, в том числе с английскими «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».