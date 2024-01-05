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«Спортинг» забил 5 мячей в ворота «Эшторила»

05 Января 2024 • 23:46 Комментировать
Спортинг Л
5:1
Эшторил
окончен

В стартовом матче 16-го тура Примейры «Спортинг» играл дома против «Эшторила», середняка соревнований. Фаворит противостояния планомерно наращивал свой перевес и закончил матч со счетом 5:1. Маркус Эдвардс стал автором голевого дубля.

«Спортинг» закрепился на первом месте и опережает «Бенфику» на четыре очка, а «Порту» - на шесть.

Протокол игры  
Спортинг Л5:1Эшторил
(1:0) Эдвардс Маркус21'  
(2:0) Эдвардс Маркус45'  
(3:0) Алвару Педру51'  
(4:0) Поте69'  
(5:0) Тринкан Франсишку78'  
  82'Кассиано Диас (5:1)
Адан Антонио  83'Куарежма Эдуарду 72' (Эсгаю Рикарду ( 72') Инасиу ГонсалуМатеус РейсКатаму ЖениСантуш Нуну II 72' (Нету Луиш ( 72') Браганса Даниэл 52' (Тринкан Франсишку ( 52') Юлманд Мортен 72' (Эссугу Дариу ( 72') Эдвардс Маркус 82' (Паулинью Жуан ( 82') ПотеДьёкереш Виктор
Запасные: Ламба ШикуИзраэль ФранкоМорейра АфонсуРафаэль да Сильва
Карне МарселоПарра Рауль 62' (Кассиано Диас ( 62') Алвару Педру  39'Витал БернардоГомес Родриго IIАраужу Тьягу 73' (Пина Вагнер ( 73') Гитан Рафик 74' (Тавареш Эриберту ( 74'  83') Коба Куандреди 80' (Коста Мишел ( 80') Холсгров ДжорданМаркеш ЖоаоМаркес Алехандро 62' (Мангала Эльяким ( 62'  89')
Запасные: Фигейра ДаниэльВолнейКарлос Жоао IIIНдиайе Мор
05 января. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Эшторил

Новости по матчу

04 Января
21:00
Бесплатный прогноз и ставка на матч Спортинг Л — Эшторил чемпионата Португалии — 5 января 2024
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Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Эшторил Эшторил
5
1
1.20 6.60 12.00
Видео
Перерыв
Боавишта Боавишта
Порту Порту
1
1
6.00 4.60 1.45
Видео
06.01.24 в 18:30
Эштрела Эштрела
Визела Визела
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06.01.24 в 18:30
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