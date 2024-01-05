«Спортинг» забил 5 мячей в ворота «Эшторила»

В стартовом матче 16-го тура Примейры «Спортинг» играл дома против «Эшторила», середняка соревнований. Фаворит противостояния планомерно наращивал свой перевес и закончил матч со счетом 5:1. Маркус Эдвардс стал автором голевого дубля.
«Спортинг» закрепился на первом месте и опережает «Бенфику» на четыре очка, а «Порту» - на шесть.
Протокол игры
|(1:0) Эдвардс Маркус21'
|(2:0) Эдвардс Маркус45'
|(3:0) Алвару Педру51'
|(4:0) Поте69'
|(5:0) Тринкан Франсишку78'
|82'Кассиано Диас (5:1)
Адан Антонио• 83'Куарежма Эдуарду72' (Эсгаю Рикарду (72') •Инасиу Гонсалу•Матеус Рейс•Катаму Жени•Сантуш Нуну II72' (Нету Луиш (72') •Браганса Даниэл52' (Тринкан Франсишку (52') •Юлманд Мортен72' (Эссугу Дариу (72') •Эдвардс Маркус82' (Паулинью Жуан (82') •Поте•Дьёкереш Виктор
Карне Марсело•Парра Рауль62' (Кассиано Диас (62') •Алвару Педру• 39'Витал Бернардо•Гомес Родриго II•Араужу Тьягу73' (Пина Вагнер (73') •Гитан Рафик74' (Тавареш Эриберту (74') • 83'Коба Куандреди80' (Коста Мишел (80') •Холсгров Джордан•Маркеш Жоао•Маркес Алехандро62' (Мангала Эльяким (62') 89'
Запасные: Фигейра Даниэль•Волней•Карлос Жоао III•Ндиайе Мор
05 января. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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