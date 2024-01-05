«Спортинг» забил 5 мячей в ворота «Эшторила»

В стартовом матче 16-го тура Примейры «Спортинг» играл дома против «Эшторила», середняка соревнований. Фаворит противостояния планомерно наращивал свой перевес и закончил матч со счетом 5:1. Маркус Эдвардс стал автором голевого дубля.

«Спортинг» закрепился на первом месте и опережает «Бенфику» на четыре очка, а «Порту» - на шесть.