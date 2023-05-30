«Манчестер Юнайтед» заплатит за нового вратаря 75 миллионов евро

Португальский вратарь Диогу Кошта, который выступает у себя на родине за «Порту», может перебраться в один из грандов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается нас страницах A Bola.

По данным источника, подписать 23-летнего голкипера хочет «Манчестер Юнайтед». Руководство английского топ-клуба готово предложить за футболиста 75 миллионов евро. Именно такая сумма отступных указана в контракте Кошты в качестве отступных.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Диогу провел 33 матча, в которых пропустил 22 мяча. В 17 играх вратарь отстоял на ноль. «Порту» финишировал на втором месте, уступив золото «Бенфике».