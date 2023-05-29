Жоау Мариу объявил об уходе из сборной Португалии

Экс-футболист московского «Локомотива» Жоау Мариу, ныне выступающий за лиссабонскую «Бенфику», посредством социальных сетей сообщил об уходе из сборной Португалии.

«Учитывая этап моей карьеры, я понимаю, что в данный момент самый оптимальный момент, чтобы уйти из национальной сборной», - оставил сообщение полузащитник в социальных сетях.

30-летний хавбек выступал за сборную Португалии с 2014 года. В составе национальной команды хавбек провел 55 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

В сезоне-2022/2023 Примейры Мариу провел 33 поединка, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей (семь – с пенальти) и семь результативных передач.