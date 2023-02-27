«Порту» вдевятером проиграл аутсайдеру

В 22-м туре Примейры «Порту» принимал «Жил Висенте» и потерпел поражение, которое поставило крест на победной серии команды. Мехди Тареми отличился уже на четвертой минуте, но дальше все шло не по сценарию хозяев поля. Франсиско Мартинес забил в ответ, а вскоре прямую красную карточку получил Жоау Мариу. Аутсайдер еще до перерыва забил пенальти, а у соперника на 52-й минуте было уже на два полевых меньше из-за красной карточки Матеуса Урибе. В меньшинстве «Порту» не спасся и проигрывает лидирующей «Бенфике» уже восемь очков.