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«Порту» вдевятером проиграл аутсайдеру

27 Февраля 2023 • 01:34 Комментировать
Порту
1:2
Жил Висенте
окончен

В 22-м туре Примейры «Порту» принимал «Жил Висенте» и потерпел поражение, которое поставило крест на победной серии команды. Мехди Тареми отличился уже на четвертой минуте, но дальше все шло не по сценарию хозяев поля. Франсиско Мартинес забил в ответ, а вскоре прямую красную карточку получил Жоау Мариу. Аутсайдер еще до перерыва забил пенальти, а у соперника на 52-й минуте было уже на два полевых меньше из-за красной карточки Матеуса Урибе. В меньшинстве «Порту» не спасся и проигрывает лидирующей «Бенфике» уже восемь очков.

Протокол игры  
Порту1:2Жил Висенте
(1:0) Тареми Мехди4'  
  27'Франсиско Мартинес (1:1)
  45'Мурило Коста (1:2)
Кошта ДиогуМариу Жоау III  35'Пепе Кеплер  79'Маркано ИванВенделл Боргес 46' (Боржеш Гонсалу ( 46') Отавио Эдмилсон  64'Урибе Матеус  43'  52'Эуштакиу Стивен  76' 79' (Консейсау Родригу ( 79') Пепе VIТареми МехдиЛодер Дэнни 46' (Занузи Зайду ( 46'Мартинес Антонио III 86')
Запасные: Кардозу ФабиуФолья БернардоГруйич МаркоРамош КлаудиуФранко Андре
Эндрю  83'Фильо Жозе Карлос  64'Араужу ТомашРубен МигельМарин АдрианТиба Педру 81' (Уилсон Роан ( 81') Абурджания ГеоргийМурило Коста 73' (Ауашерия Билель ( 73'  87') Фудзимото Канья  22'Босельи Хуан 72' (Хавьер Марлон ( 72') Франсиско Мартинес  76' 90' (Вильодрес Кевин ( 90')
Запасные: Перейра ГабриэлLucas BarrosАраужо БрианManuel LopesСимоэш Андре
26 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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