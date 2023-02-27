«Порту» вдевятером проиграл аутсайдеру

В 22-м туре Примейры «Порту» принимал «Жил Висенте» и потерпел поражение, которое поставило крест на победной серии команды. Мехди Тареми отличился уже на четвертой минуте, но дальше все шло не по сценарию хозяев поля. Франсиско Мартинес забил в ответ, а вскоре прямую красную карточку получил Жоау Мариу. Аутсайдер еще до перерыва забил пенальти, а у соперника на 52-й минуте было уже на два полевых меньше из-за красной карточки Матеуса Урибе. В меньшинстве «Порту» не спасся и проигрывает лидирующей «Бенфике» уже восемь очков.
Протокол игры
|(1:0) Тареми Мехди4'
|27'Франсиско Мартинес (1:1)
|45'Мурило Коста (1:2)
Кошта Диогу•Мариу Жоау III• 35'Пепе Кеплер• 79'Маркано Иван•Венделл Боргес46' (Боржеш Гонсалу (46') •Отавио Эдмилсон• 64'Урибе Матеус 43'• 52'Эуштакиу Стивен 76'79' (Консейсау Родригу (79') •Пепе VI•Тареми Мехди•Лодер Дэнни46' (Занузи Зайду (46'Мартинес Антонио III86')
Эндрю• 83'Фильо Жозе Карлос• 64'Араужу Томаш•Рубен Мигель•Марин Адриан•Тиба Педру81' (Уилсон Роан (81') •Абурджания Георгий•Мурило Коста73' (Ауашерия Билель (73') • 87'Фудзимото Канья• 22'Босельи Хуан72' (Хавьер Марлон (72') •Франсиско Мартинес 76'90' (Вильодрес Кевин (90')
26 февраля. Стадион "Драгау" (Порту).
Бан пользователя