Сын Дмитрия Аленичева заявил, что не мечтает выступать за «Порту»

Даниил Аленичев, сын бывшего полузащитника «Порту» и сборной России Дмитрия Аленичева, признался, что сам он не мечтает выступать за португальский клуб.

«Играть в «Порту» — мечта? Уверен, для многих — да. Для меня — далеко нет. Считаю, что есть гораздо выше планка и уровень, чем «Порту», — цитирует Даниила Аленичева Sport24.

В настоящий момент 18-летний Даниил выступает в системе клуба «Лейшоэш», который играет во второй португальской лиге.

Напомним, что за «Порту» Дмитрий Аленичев выступал с 2000 по 2004 год. В составе этой команды российскому хавбеку удалось выиграть Лигу чемпионов.