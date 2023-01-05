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Мендеш быстро нашёл замену Роналду

05 Января 2023 • 12:35 Комментировать

Талантливый нападающий сборной Португалии и лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш стал клиентом известного футбольного агента Жорже Мендеша. Об этом рапортуют журналисты AS.

Стоит отметить, что на днях Мендеш прекратил сотрудничество с другим португальцем – нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 37-летний футболист принял решение уйти от агента после того, как тот не сумел найти ему клуб в Европе.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 12 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Трудовое соглашение Гонсалу с «орлами» рассчитано до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Жорже Мендеш Гонсалу Рамуш
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