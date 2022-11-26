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Чемпионат Португалии

​Скончался двукратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш

26 Ноября 2022 • 18:46 Комментировать

Трагические новости из Португалии. Как сообщает RTP, в субботу из жизни ушёл известный в прошлом португальский футболист Фернанду Гомеш. На днях, 22 ноября, Гомешу исполнилось 66 лет. В последние годы Фернанду боролся с раком поджелудочной железы, а недавно он перенёс инсульт.

По ходу своей карьеры Фернанду Гомеш выступал за три клуба: за «Порту» и за два «Спортинга» - лиссабонский и хихонский. Также Гомеш защищал цвета национальной сборной Португалии.

Фернанду Гомеш дважды становился обладателем «Золотой бутсы». Эту награду португалец завоёвывал в 1983 и 1985 годах.

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Фернанду Гомеш
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