Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Экс-игрок «Милана» Таарабт продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально

 
25 Сентября 2022 • 10:01 Комментировать

Известный марокканский полузащитник Адель Таарабт продолжит свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы 33-летнего футболиста стал «Аль-Наср», об этом рапортует пресс-служба клуба. Игрок присоединился к команде в статусе свободного агента.

Последним местом работы африканца была лиссабонская «Бенфика», цвета которой он защищал с 2015 года. Также Адель известен в Европе по выступлениям за «Милан», «Дженоа», «КПР» и лондонский «Фулхэм».

Стоит напомнить, что несколько лет назад заинтересованность в услугах Таарабта проявлял петербургский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Адель Таарабт Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Сентября
10:01 · Португалия. Примейра-лига
Экс-игрок «Милана» Таарабт продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
07:46 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на экс-игрока «Барселоны»
24 Сентября
09:36 · Англия. Премьер-лига
Следующим летом на Гримальдо будет претендовать 4 топ-клуба
23 Сентября
15:46 · Германия. Бундеслига
Рамуш не интересен «Баварии»
21 Сентября
23:06 · Португалия. Примейра-лига
Скандал в Португалии - «Эшторил» под огнём критики из-за поведения своих фанатов в матче с «Порту»
20 Сентября
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Бенфики»
18 Сентября
21:59 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» забила 5 мячей «Маритиму»
00:32 · Португалия. Примейра-лига
«Боавишта» жёстко прервала победную серию «Спортинга»
17 Сентября
22:14 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» в последний момент ушёл от поражения в игре с «Эшторилом»
12 Сентября
13:28 · Англия. Премьер-лига
Президент «Бенфики» Кошта назвал реальную стоимость трансфера Нуньеса в «Ливерпуль»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит почти 60 миллионов евро на трансфер португальского игрока
03:12 · Португалия. Примейра-лига
Дракслер оказался самым высокооплачиваемым футболистом в Португалии
11 Сентября
00:33 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» устроил разгром «Шавишу»
10 Сентября
22:01 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» разгромил крепкий «Портимоненсе»
19:29 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» продолжает исключительно побеждать в чемпионате Португалии
Все новости
Рекомендуем