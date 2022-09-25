Известный марокканский полузащитник Адель Таарабт продолжит свою карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы 33-летнего футболиста стал «Аль-Наср», об этом рапортует пресс-служба клуба. Игрок присоединился к команде в статусе свободного агента.

Последним местом работы африканца была лиссабонская «Бенфика», цвета которой он защищал с 2015 года. Также Адель известен в Европе по выступлениям за «Милан», «Дженоа», «КПР» и лондонский «Фулхэм».

Стоит напомнить, что несколько лет назад заинтересованность в услугах Таарабта проявлял петербургский «Зенит».