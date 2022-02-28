Яремчук вышел на замену со слезами на глазах, партнёры по «Бенфике» отдали украинцу капитанскую повязку

Украинский нападающий португальской «Бенфики» Роман Яремчук не смог сдержать слёз, выходя на замену в домашнем матче против «Витории Гимарайнш».

Многочисленные болельщики на трибунах устроили овации в поддержку украинцу, принеся на трибуны украинские флаги. Партнёры Яремчука по команде отдали футболисту капитанскую повязку.

Роман Яремчук вышел на поле на 61-й минуте при счёте 3:0. В последние полчаса матча голов забито не было. «Бенфика» остаётся на третьем месте в чемпионате, отставая от «Порту» и «Спортинга» в чемпионской гонке.