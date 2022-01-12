Яремчук вернулся в состав «Бенфики»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук вернулся к тренировкам с основным составом португальской «Бенфики».

26-летний футболист пятого января сдал положительный тест на COVID-19 и вынужден был отправиться на самоизоляцию. Из-за этого Яремчук пропустил прошлый тур чемпионата Португалии против «Пасуш де Феррейра», однако клуб и без своего одного из основных форвардов добился победы со счётом 2:0.

Os melhores momentos do treino de hoje!#EPluribusUnum pic.twitter.com/hnC775iF28 — SL Benfica (@SLBenfica) January 11, 2022

Напомним, что помимо Яремчука ранее положительные тесты на COVID-19 были у Пицци и Неманьи Радоньича, эти игроки вскоре также вернутся к активным тренировкам, сообщает официальный сайт «Бенфики».

Следующий матч в чемпионате Португалии «Бенфика» проведёт 15 января против «Морейренсе», начало встречи намечено на 21:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провёл за «Бенфику» во всех турнирах 25 матчей, забил семь голов и отметился пятью голевыми передачами.