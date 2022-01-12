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Чемпионат Португалии

Яремчук вернулся в состав «Бенфики»

12 Января 2022 • 03:05 Комментировать
Бенфика
...
Морейренсе
1.18 6.90 16.00
15.01 21:00

Форвард сборной Украины Роман Яремчук вернулся к тренировкам с основным составом португальской «Бенфики».

26-летний футболист пятого января сдал положительный тест на COVID-19 и вынужден был отправиться на самоизоляцию. Из-за этого Яремчук пропустил прошлый тур чемпионата Португалии против «Пасуш де Феррейра», однако клуб и без своего одного из основных форвардов добился победы со счётом 2:0.

Напомним, что помимо Яремчука ранее положительные тесты на COVID-19 были у Пицци и Неманьи Радоньича, эти игроки вскоре также вернутся к активным тренировкам, сообщает официальный сайт «Бенфики».

Следующий матч в чемпионате Португалии «Бенфика» проведёт 15 января против «Морейренсе», начало встречи намечено на 21:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Роман Яремчук провёл за «Бенфику» во всех турнирах 25 матчей, забил семь голов и отметился пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Роман Яремчук
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БЕНФИКА МОРЕЙРЕНСЕ
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