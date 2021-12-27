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​Пирло может трудоустроиться в Португалии слухи

27 Декабря 2021 • 14:34 Комментировать

Андреа Пирло находится без работы с момента ухода из «Ювентуса» по завершению сезона 2020/2021. Как сообщает CalcioMercato, 42-летний итальянский специалист может трудоустроиться в Португалии, а именно в «Бенфике». Португальский клуб на текущий момент возглавляет Жорже Жезуш, но слухи о его уходе появляются уже не одну неделю. Поговаривают, что Жезуш может вернуться в бразильский «Фламенго».

Под руководством Андреа Пирло в сезоне 2020/2021 «Ювентус» провёл во всех соревнованиях 52 матча. В них команда отпраздновала 34 победы при 10 ничьих и 8 поражениях. При Пирло «старая синьора» впервые за десять лет не стала чемпионом Италии.

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Бенфика Андреа Пирло
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