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Чемпионат Португалии

​Фанаты «Бенфики» создали сайт, чтобы «отправить» тренера в Бразилию фото

07 Декабря 2021 • 15:23 Комментировать

Очевидно, что фанаты «Бенфики» недовольны работой Жорже Жезуша на тренерском мостике клуба. Несколько дней назад появились слухи о том, что Жезуш может быть отправлен в отставку в обозримом будущем. По некоторым данным, тренер может вернуться во «Фламенго», который он тренировал ранее.

Фанаты «Бенфики» создали сайт, чтобы «отправить» Жорже Жезуша во «Фламенго». Каждые 10 щелчков разных людей перемещают тренера по карте на 1 километр. Жезуш уже «отдалился» от Португалии почти на 4 тысячи километров и находится в водах Атлантического океана.

В среду «Бенфика» проведёт матч против киевского «Динамо». Если лиссабонцы победят, а «Барселона» не обыграет «Баварию», то именно «Бенфика» пройдёт в плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жорже Жезуш
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