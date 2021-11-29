​«Белененсеш» попробует добиться переигровки матча с «Бенфикой»

На выходных матч «Белененсеша» и «Бенфики» в чемпионате Португалии был прерван на старте второго тайма. Хозяева вышли на второй тайм всемером (минимальное число игроков в составе одной команды по правилам футбола), и один из футболистов сразу же получил травму. После первого тайма «Белененсеш» проигрывал 0:7, действуя вдевятером с одним из вратарей с поле – ровно столько здоровых игроков насобирала команда в условиях вспышки коронавируса.

В понедельник «Белененсеш» опубликовал заявление, в котором подчеркнул намерение добиться переигровки матча. Клуб ссылается на то, что регламент не предусматривает утверждения результата матча, если он завершён до истечения основного времени.

Футбольные власти Португалии пока никак не отреагировали на заявление клуба.