Яремчук счастлив играть за «Бенфику»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал успех своей команды в отчётном туре португальского первенства.

«Орлы» в седьмом туре Примейры разобрались благодаря дублю Яремчука с «Виторией Гимарайнш» - 3:1.

«Я здесь, чтобы забивать голы. Я действительно счастлив, что забил. Много работаю для этого. Играть за «Бенфику» - одно удовольствие», - цитирует Яремчука Record.

У 25-летнего украинского форварда на счету уже 8 результативных действий в 9-ти матчах в сезоне – 4 гола и 4 ассиста.

Отметим, что следующим соперником лиссабонцев станет «Барселона». Матч состоится в рамках Лиги чемпионов.