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Португалия

Яремчук счастлив играть за «Бенфику»

26 Сентября 2021 • 22:25 Комментировать
Витория Гимарайнш
1:3
Бенфика
окончен

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал успех своей команды в отчётном туре португальского первенства.

«Орлы» в седьмом туре Примейры разобрались благодаря дублю Яремчука с «Виторией Гимарайнш» - 3:1.

«Я здесь, чтобы забивать голы. Я действительно счастлив, что забил. Много работаю для этого. Играть за «Бенфику» - одно удовольствие», - цитирует Яремчука Record.

У 25-летнего украинского форварда на счету уже 8 результативных действий в 9-ти матчах в сезоне – 4 гола и 4 ассиста.

Отметим, что следующим соперником лиссабонцев станет «Барселона». Матч состоится в рамках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Витория Гимарайнш Лига Примейра Роман Яремчук
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