Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович пропустит ответный матч против «Спартака» в Лиге чемпионов, передаёт O Jogo. Игрок получил травму в первом матче и не успеет восстановиться к 10 августа.

Ожидается, что на полное восстановление игроку понадобится минимум две недели. Заменить его может нападающий сборной Украины Роман Яремчук, который недавно перешёл в «Бенфику» из «Гента» за 17 миллионов евро. Сообщается, что украинец тренируется с командой и готовится к ответной игре.

Напомним, что в первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, «Спартак» дома уступил «Бенфике» со счетом 0:2. Ответная игра состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало запланировано в 22:00.