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Португалия. Примейра-лига

«Бенфика» собирается оформить трансфер аргентинского защитника слухи

01 Августа 2021 • 12:54 Комментировать
Морейренсе
...
Бенфика
7.70 4.70 1.40
07.08 20:00
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«Бенфика» всерьез рассматривает кандидатуру Гонсало Монтьеля в качестве нового летнего приобретения. 24-летний аргентинский правый защитник на данный момент защищает цвета местного «Ривер Плейта».

Как сообщает журналист Николо Скира, в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 10 миллионов евро. Но, «Бенфика» не планирует сразу же выкупать права на футболиста. Португальцы собираются предложить аргентинскому клубу полтора миллиона за годичную аренду с опцией выкупа, которая составит 7,5 миллиона плюс различные бонусы.

Отметим, что Монтьель летом попал в окончательную заявку сборной Аргентины на Копа Америка, став вместе с командой обладателем трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ривер Плейт Трансферы футбола - лето 2021 Гонзало Монтьель
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