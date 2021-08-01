«Бенфика» всерьез рассматривает кандидатуру Гонсало Монтьеля в качестве нового летнего приобретения. 24-летний аргентинский правый защитник на данный момент защищает цвета местного «Ривер Плейта».

Как сообщает журналист Николо Скира, в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 10 миллионов евро. Но, «Бенфика» не планирует сразу же выкупать права на футболиста. Португальцы собираются предложить аргентинскому клубу полтора миллиона за годичную аренду с опцией выкупа, которая составит 7,5 миллиона плюс различные бонусы.

Отметим, что Монтьель летом попал в окончательную заявку сборной Аргентины на Копа Америка, став вместе с командой обладателем трофея.