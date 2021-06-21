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​Крицюк стал игроком «Жил Висенте»

21 Июня 2021, 16:24,

Российский голкипер Станислав Крицюк стал футболистом португальского клуба «Жил Висенте». Пресс-служба клуба объявила о подписании с 30-летним вратарём трудового соглашения до конца сезона 2023/2024.

Это будет четвёртый португальский клуб в карьере Крицюка. В своё время он защищал ворота «Риу Аве», «Браги» и «Белененсеша».

«Жил Висенте» в прошлом сезоне занял 11 место в чемпионате Португалии. Команда всего лишь на семь зачётных баллов отстала от еврокубковой зоны.

Отметим, что Станислав Крицюк в своё время вызывался в ряды сборной России. В 2016 году он даже провёл два матча за главную команду своей страны.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Станислав Крицюк, Жил Висенте, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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