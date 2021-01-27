Марега перейдёт в «Фенербахче»

Нападающий «Порту» Мусса Марега сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sozcu, 29-летний футболист продолжит карьеру в «Фенербахче». Отмечается, что стамбульский клуб с большой долей вероятности заполучит Марегу летом, именно в июне истекает контракт футболиста с «Порту». Существует вероятность, что «Фенербахче» договорится с «Порту» о переходе Муссы и зимой, но стороны пока далеки от соглашения.

В нынешнем сезоне футболист сборной Мали сыграл 24 матча за «Порту» во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее «Фенербахче» усилился полузащитником Месутом Озилом.