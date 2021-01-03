«Порту» заплатит 16 млн евро за Пепе, им интересовался «Зенит»

Форвард бразильского клуба «Гремио» Пепе в ближайшее время сменит клуб.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», в услугах бразильца заинтересован «Порту». Один из сильнейших клубов Португалии уже ведёт активные переговоры с «Гремио», стороны близки к достижению соглашения, сумма трансфера должна будет составить порядка шестнадцати миллионов евро.

Ранее появилась информация, что 23-летним форвардом интересуется питерский «Зенит».

Пепе находится в системе «Гремио» с 2016 года, а его действующее соглашение с клубом из Бразилии будет действовать ещё три сезона.