«Порту» заплатит 16 млн евро за Пепе, им интересовался «Зенит»

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03 Января 2021, 18:42,
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Форвард бразильского клуба «Гремио» Пепе в ближайшее время сменит клуб.
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере», в услугах бразильца заинтересован «Порту». Один из сильнейших клубов Португалии уже ведёт активные переговоры с «Гремио», стороны близки к достижению соглашения, сумма трансфера должна будет составить порядка шестнадцати миллионов евро.
Ранее появилась информация, что 23-летним форвардом интересуется питерский «Зенит».
Пепе находится в системе «Гремио» с 2016 года, а его действующее соглашение с клубом из Бразилии будет действовать ещё три сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Порту, Гремио, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021