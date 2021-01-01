Нападающий «Гремио» Пепе перейдёт в «Порту», им интересовался «Зенит»

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01 Января 2021, 21:44,
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Форвард бразильского клуба «Гремио» Пепе продолжит карьеру в Португалии.
Как сообщает A Bola, 23-летний футболист в скором времени перейдёт в «Порту». Стороны уже близки к соглашению, сумма трансфера составит порядка 13 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пепе интересен «Зениту» и «Севилье».
Пепе провёл двадцать один матч в чемпионате Бразилии в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт бразильца с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро. В активе Пепе шесть матчей за молодежную сборную Бразилии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Порту, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021