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Нападающий «Гремио» Пепе перейдёт в «Порту», им интересовался «Зенит»

01 Января 2021, 21:44,

Global Look Press

Форвард бразильского клуба «Гремио» Пепе продолжит карьеру в Португалии.

Как сообщает A Bola, 23-летний футболист в скором времени перейдёт в «Порту». Стороны уже близки к соглашению, сумма трансфера составит порядка 13 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пепе интересен «Зениту» и «Севилье».

Пепе провёл двадцать один матч в чемпионате Бразилии в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт бразильца с «Гремио» рассчитан до 31 декабря 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро. В активе Пепе шесть матчей за молодежную сборную Бразилии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Порту, Пепе, Трансферы футбола - зима 2021
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