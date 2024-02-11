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Чемпионат Молдовы

«Олимпиакос» объявил о назначении испанского тренера официально

11 Февраля 2024 • 13:31 Комментировать

Испанский специалист Хосе Луис Мендилибар трудоустроился в чемпионате Греции. Новым местом работы 62-летнего наставника стал пирейский «Олимпиакос». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущим местом работы Мендилибара была «Севилья», с которой он выиграл Лигу Европы в сезоне-2022/2023. В октябре прошлого года специалист был отправлен в отставку с поста рулевого андалусийского коллектива.

После 22 туров чемпионата Греции «Олимпиакос» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего ПАОКа на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Хосе Луис Мендилибар
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