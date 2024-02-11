Испанский специалист Хосе Луис Мендилибар трудоустроился в чемпионате Греции. Новым местом работы 62-летнего наставника стал пирейский «Олимпиакос». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущим местом работы Мендилибара была «Севилья», с которой он выиграл Лигу Европы в сезоне-2022/2023. В октябре прошлого года специалист был отправлен в отставку с поста рулевого андалусийского коллектива.

После 22 туров чемпионата Греции «Олимпиакос» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего ПАОКа на шесть баллов.