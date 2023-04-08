Молдавский клуб оштрафован молдавской же федерацией футбола за антироссийские транспаранты радикалов

Молдавский клуб «Зимбру» оштрафован на 30 тысяч молдавских леев, что составляет примерно полторы тысячи евро, за политические транспаранты на трибунах во время игры с «Шерифом» - представляющим непризнанную Приднестровско-молдавскую республику клубом, уже в достаточной степени известным по выступлениям в европейских турнирах.

Смысловое содержимое транспарантов касалось событий внутримолдавского конфликта 1992 года, который на официальном уровне нынешние власти Кишинева пытаются представлять как «молдо-российским». Но в результате все это обошлось и без того не очень богатому клубу, доминировавшему в молдавском футболе до появления «Шерифа», «в копеечку».

Молдавская Федерация футбола, разобравшись, решила оштрафовать «Зимбру», и теперь «секьюрити» клубного стадиона наверняка будут внимательнее к любителям политических посланий на футбольных матчах.