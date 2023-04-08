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Молдавский клуб оштрафован молдавской же федерацией футбола за антироссийские транспаранты радикалов

08 Апреля 2023 • 10:14 Комментировать

Молдавский клуб «Зимбру» оштрафован на 30 тысяч молдавских леев, что составляет примерно полторы тысячи евро, за политические транспаранты на трибунах во время игры с «Шерифом» - представляющим непризнанную Приднестровско-молдавскую республику клубом, уже в достаточной степени известным по выступлениям в европейских турнирах.

Смысловое содержимое транспарантов касалось событий внутримолдавского конфликта 1992 года, который на официальном уровне нынешние власти Кишинева пытаются представлять как «молдо-российским». Но в результате все это обошлось и без того не очень богатому клубу, доминировавшему в молдавском футболе до появления «Шерифа», «в копеечку».

Молдавская Федерация футбола, разобравшись, решила оштрафовать «Зимбру», и теперь «секьюрити» клубного стадиона наверняка будут внимательнее к любителям политических посланий на футбольных матчах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Зимбру Чемпионат Молдовы
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