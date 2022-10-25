​«Шериф» остался без тренера перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Шерифа» объявила об отставке Степана Томаса с должности главного тренера команды. 46-летний специалист сам принял такое решение после поражения команды от «Петрокуба» в чемпионате Молдовы со счётом 0:1.

Степан Томас работал с «Шерифом» на протяжении четырёх месяцев. За это время команда провела 25 матчей: 13 побед, 6 ничьих и 6 поражений.

Ближайший матч «Шериф» проведёт в четверг, 27 октября. Молдавская команда будет играть против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. На текущий момент «Шериф» занимает третье место в своей группе.