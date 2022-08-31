Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Шериф» усилился экс-нападающим «Ахмата»

 
31 Августа 2022 • 08:42 Комментировать

Бразильский нападающий Фелипе Визеу, поигравший в Российской премьер-лиге за грозненский «Ахмат», продолжит карьеру в чемпионате Молдовы. Футболист перебрался в тираспольский «Шериф», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Визеу является воспитанником академии бразильского «Атлетико Минейро». В Европе он поиграл за итальянский «Удинезе». В составе «Ахмата» нападающий выступал в 2020 году. На счету бразильца один забитый мяч в семи матчах чемпионата России.

Кроме того, Фелипе провел десять матчей за молодежную сборную Бразилии до 20 лет. В этих поединках нападающий забил четыре гола. Также он вызывался в сборные U-17 и U-23.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шериф Ахмат Фелипе Визеу Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
08:54 · Кубок России
Юран оценил победу «Спартака» в Кубке России
08:49 · Россия. Премьер-лига
Федун высказался о матче «Спартак» - «Зенит»
08:42 · Россия. Премьер-лига
«Шериф» усилился экс-нападающим «Ахмата»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Николсон дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Зенит» разозлил «Спартак» результатом в Суперкубке»
08:07 · Кубок России
Максименко одним словом прокомментировал победу над «Крыльями Советов»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Джикия отреагировал на уход Кофрие
07:56 · Россия. Премьер-лига
Маричаль обратился к болельщикам «Динамо»
07:23 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» оценили трансфер Маричаля
07:06 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А хочет подписать нападающего «Спартака»
06:39 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Кофрие высказался о переходе во французский клуб
06:19 · Россия. Премьер-лига
«Спортинг» опередил «Краснодар» в борьбе за бразильского вингера
06:14 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Когда выходит Сергеев, у «Зенита» минус один игрок»
03:09 · Кубок России
Кечинов: «Спартак» поступил правильно»
03:00 · Кубок России
Мостовой доволен - его прогноз на матч «Спартака» подтвердился
Все новости
Рекомендуем