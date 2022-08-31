«Шериф» усилился экс-нападающим «Ахмата»

Бразильский нападающий Фелипе Визеу, поигравший в Российской премьер-лиге за грозненский «Ахмат», продолжит карьеру в чемпионате Молдовы. Футболист перебрался в тираспольский «Шериф», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Визеу является воспитанником академии бразильского «Атлетико Минейро». В Европе он поиграл за итальянский «Удинезе». В составе «Ахмата» нападающий выступал в 2020 году. На счету бразильца один забитый мяч в семи матчах чемпионата России.

Кроме того, Фелипе провел десять матчей за молодежную сборную Бразилии до 20 лет. В этих поединках нападающий забил четыре гола. Также он вызывался в сборные U-17 и U-23.