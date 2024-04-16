Бывший тренер «Шерифа» Пилипчук возглавит клуб Второй лиги А

Роман Пилипчук, бывший советский и украинский футболист, а ныне тренер возглавит клуб российской Второй лиги А – «Челябинск». Об этом пишет журналист Сергей Ильёв.

Последним местом работы Пилипчука был тираспольский «Шериф». Он покинул этот знаменитый клуб в минувшем марте.

«На 99 процентов вопрос решен. Роману Пилипчуку осталось долететь до Челябинска и подписать контракт. Он живет в Венгрии», - поясняет Ильёв.

Отметим, что тренер уже не в первый раз будет работать в России. До этого он работал с «Шинником», «Балтикой», московскими «Динамо» и «Спартаком», а также «Ахматом». В качестве главного тренера возглавлял московский «Спартак-2» и «Олимп-Долгопрудный».

«Челябинск» занимает шестое место в дивизионе «золото» Второй лиги А, у клуба после шести встреч восемь набранных очков.