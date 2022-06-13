Тираспольский «Шериф» активно ищет тренера

На место главного тренера тираспольского «Шерифа», немало пошумевшего в минувшем сезоне, претендуют сразу двое специалистов. Это, как уточняет телеграм-канал prsssbox, Виктор Ганчаренко и Михаил Галактионов. нынешний тренер молодежной сборной России.

Что до Ганчаренко, то он без работы уже почти полгода после своего зимнего расставания с «Краснодаром».

Вакансия наставника «Шерифа» пустует после того, как бывший тренер команды Юрий Вернидуб решил податься в солдаты и теперь сидит в окопах.

В прошлом году «Шериф» не только пробился в основной раунд Лиги чемпионов, что само по себе уже стало сенсацией, но и одержал там две победы, в том числе и на кураже над мадридским «Реалом».