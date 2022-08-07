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Чемпионат Молдовы 2021/22

​Игрок «Зимбру» находится в больнице в тяжёлом состоянии после столкновения с вратарём

07 Августа 2022 • 12:02 Комментировать

В субботу в чемпионате Молдовы проходил матч между «Динамо-Авто» и «Зимбру». В начале игры после подачи со штрафного голкипер «динамовцев» столкнулся с игроком «зубров» Донни ван Ипереном. Как следствие, голландский футболист команды гостей получил удар в голову и потерял сознание.

После оказания экстренной медицинской помощи Донни ван Иперен оказался на больничной койке. В настоящий момент 27-летний голландец находится в тяжёлом состоянии, о чём рассказывают молдавские СМИ.

Отметим, что матч между «Динамо-Авто» и «Зимбру» завершился без голов – команды не забили голов за 90 минут игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зимбру Донни ван Иперен
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