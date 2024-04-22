Александр Епуряну, 37-летний защитник из Молдовы завершает профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает MoldFootball, которому о решении объявил сам футболист.

Епуряну – рекордсмен сборной Молдовы по числу сыгранных матчей. Воспитанник украинской «Говерлы» и молдавского «Зимбру». На протяжении карьеры поиграл за «Шериф», «Москву», московское «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи», а также в Турции за «Истанбул Башакшехир» и «Юмраниеспор».

Епуряну - пятикратный футболист года в Молдове, завоевавший награду в 2007, 2009, 2010, 2012, 2018 годах. А также трёхкратный чемпион Молдовы в составе тираспольского «Шерифа» и чемпион Турции в составе «Башакшехира».