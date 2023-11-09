​Уволенный из «Шерифа» за 0:6 итальянский тренер может оказаться в Казахстане

Тираспольский «Шериф» уволил своего бывшего наставника Роберто Бордина после поражения со счетом 0:6 от «Славии» ровно месяц тому назад. Но итальянский специалист уже нашел себе работу в другой республике бывшего СССР - его приглашает костанайский «Тобол». Факт переговоров уже подтвердило руководство клуба, сообщает молдавский портал moldfootball.com.

Новый потенциальный клуб Бордина в последнем розыгрыше чемпионата Казахстана занял лишь восьмое место в турнирной таблице, но, с другой стороны, выиграл трофей - Кубок Казахстана. Финансовые условия возможной сделки не сообщаются.