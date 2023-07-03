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«Шерифу» разрешили играть домашние матчи еврокубков в Тирасполе

03 Июля 2023 • 17:58 Комментировать

Футбольному клубу «Шериф» разрешили проводить домашние матчи еврокубков в Тирасполе, сообщает пресс-служба клуба посредством официальных клубных ресурсов.

Отмечается, что УЕФА обсудил совместную просьбу клуба и Федерации футбола Молдовы, было принято решение вернуть матчи европейских клубных турниров в Тирасполь.

Напомним, что в прошлом сезоне «Шериф» из-за политической ситуации на Украине принимал своих соперников в Кишенёве.

Грядущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА «Шериф» начнёт с Первого квалификационного раунда, в рамках которого встретится с румынским клубом «Фарул». До матчей осталось не так долго – они пройдут 12 и 18 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф
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