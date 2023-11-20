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«Шериф» поддержал сборную Молдовы – команда может выйти на Евро

20 Ноября 2023 • 17:22 Комментировать
Чехия
...
Молдова
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Через 3 ч. 46 мин.

Тираспольский «Шериф» на своём официальном сайте поддержал сборную Молдовы – сегодня вечером эта команда может пройти квалификацию на Евро-2024. Для этого молдаване должны обыграть сборную Чехии в гостях, что сделать будет очень непросто.

«Коллектив ФК «Шериф», как и все болельщики сборной, рядом с командой и верит в успех, верит в победу, которая должна отправить Республику Молдову на Евро. Мы, как никто другой, знаем, что дорогу осилит идущий», - говорится на портале тираспольского клуба.

Отметим, что если сборная Молдовы победит команду Чехии, то у молдаван будет 13 очков и второе место квинтета Е. У чехов останется 12 очков. Первое место в этой группе уже заняла сборная Албании с 14 очками. Прямую путёвку на первенство Европы получают две первые команды группы.

Следить за всеми событиями матча сборных Чехии и Молдовы можно в текстовой трансляции на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Сборная Молдовы

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