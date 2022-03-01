Главный тренер тираспольского «Шерифа» решил вступить в ряды ВСУ

Юрий Вернидуб, главный тренер тираспольского «Шерифа», сумел вернуться на родину и тут же принял решение отправиться воевать. Сменив спортивный костюм на форму солдата, 56-летний Вернидуб уже красуется на боевых позициях - во всяком случае, так свидетельствуют выложенные им фотографии.

Под руководством украинского тренера, в прошлом тренировавшего «Зарю», «Шериф» сенсационно квалифицировался в групповой раунд Лиги чемпионов и еще более сенсационно начал турнир с двух побед, в том числе и в гостях над мадридским «Реалом».

Но затем команда сдала и в итоге пройти групповой раунд не сумела, а в феврале вылетела также из Лиги Европы, уступив в двухматчевом противостоянии португальской «Браге».