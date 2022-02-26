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Чемпионат Молдовы 2021/22

Главный тренер «Шерифа» Вернидуб принял решение вернуться на Украину

26 Февраля 2022 • 17:49 Комментировать

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб принял решение вернуться на Украину. Решение 56-летнего специалиста является добровольным.

«Я попросил разрешения вернуться в Украину. Я уже там. По-другому быть не может», – приводит слова Юрия Вернидуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в нынешнем сезоне Юрий Вернидуб вывел «Шериф» в групповой этап Лиги чемпионов, куда ранее ни один из молдавских клубов не добирался. В 1/8 финала Лиги Европы тираспольчане дали бой португальской «Браге», но всё-таки вылетели, уступив в серии послематчевых пенальти.

Отметим, что на Украине за луганскую «Зарю» выступает сын Юрия Вернидуба Виталий. В настоящее время чемпионат Украины приостановлен из-за введённого в стране военного положения.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Вернидуб
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