Тираспольскому «Шерифу», передовому клубу Молдовы предлагали на пост главного тренера ныне свободного российского специалиста Игоря Черевченко. В конце 2023 года он покинул «Истиклол» из Таджикистана.

«Тем не менее, назначение 49-летнего тренера в этот клуб маловероятно. Черевченко ждёт к лету более интересных для себя вариантов продолжения карьеры», - гласит Legalbet со ссылкой на свои источники.

Ранее СМИ сватали Черевченко в московское «Торпедо», где пока что не слишком удачно работает Олег Кононов. Однако по словам самого Черевченко, у него нет никаких контактов с московским клубом.