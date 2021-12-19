Евровесна «Шерифа» и «Карабаха», провал белорусских клубов: Футбольные итоги года стран постсоветского пространства

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» повествует о лауреатах 2021 года в чемпионатах Беларуси, Молдовы, Казахстана, Армении, Грузии и Азербайджана, а также о выступлении клубов из этих стран в еврокубках.

Беларусь

Победителем чемпионата страны, проходящего по системе «весна-осень», второй раз подряд стал солигорский «Шахтёр». «Горнякам» не помешал тот факт, что на протяжении года команду тренировали три специалиста: сначала Роман Григорчук, потом Сергей Гуренко и, наконец, Алексей Бага. Серебро – у БАТЭ, бронза – у минского «Динамо».

Суперкубок Беларуси-2021 взял в марте «Шахтёр», обыгравший в Минске БАТЭ по пенальти 5:4 после счёта 0:0 в основное время. Но борисовский клуб всё равно не завершил год без трофея – в активе БАТЭ оказался просто Кубок, без приставки «супер». В его финале в Гомеле «жёлто-синие» оказались сильнее «Ислочи» – 2:1.

Что касается выступления в еврокубках, то белорусские клубы не добились там успеха. Никто из них не прошёл ни одного раунда. В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Шахтёр» проиграл болгарскому «Лудогорцу» (0:1, 0:1). Далее четыре белорусские команды вылетели во втором квалификационном раунде Лиги конференций: тот же «Шахтёр» уступил люксембургской «Фоле» (1:2, 0:1), БАТЭ – батумскому «Динамо» (1:0, 1:4), «Торпедо-БелАЗ» – датскому «Копенгагену» (1:4, 0:5), брестское «Динамо» – чешской «Виктории» из Пльзеня (1:2, 1:2).

Молдова

В Молдове чемпионат проходит по европейской системе «осень-весна». Шестой раз подряд золото взял «Шериф» из Тирасполя – столицы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Серебро оказалось в активе «Петрокуба», а бронзовые медали завоевал «Милсами». В финале Кубка и в Суперкубке «Сфынтул Георге» одержал победы над «Шерифом» (в первом случае 0:0 и по пенальти 3:2, во втором случае 2:2 и по пенальти 4:2).

«Шериф» показал рекордный в истории молдавского футбола результат в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов он последовательно зачехлил албанскую «Теуту» (4:0, 1:0), армянский «Алашкерт» (1:0, 3:1), сербскую «Црвену Звезду» (1:1, 1:0) и загребское «Динамо» (3:0, 0:0). Как видим, по ходу отборочного пути команда Юрия Вернидуба не проиграла ни разу.

Дальше – ещё круче. В первых двух матчах группового этапа ЛЧ «Шериф» выиграл дома у донецкого «Шахтёра» (2:0) и – внимание – на выезде у мадридского «Реала» (2:1), забив решающий гол на 90-й минуте. Правда, потом были два поражения от «Интера» (по 1:3), крупный проигрыш «Реалу» (0:3) и ничья с «Шахтёром» (1:1). В итоге с семью очками «осы» финишировали третьими в своей группе и отправились в февральские стыки Лиги Европы, где померятся силами с португальской «Брагой».

Остальные молдавские клубы начали и закончили свои еврокубковые кампании в Лиге конференций. «Петрокуб» одолел в первом квалификационном раунде македонский «Силекс» (1:1, 1:0), а во втором уступил турецкому «Сивасспору» (0:1, 0:1). У «Милсами» такая же история: обыграли боснийский «Сараево» (0:0, 1:0) и проиграли шведскому «Эльфсборгу» (0:4, 0:5). А вот «Сфынтул Георге» сразу потерпел поражение в противостоянии с албанским «Партизани» (2:5, 2:3).

Казахстан

Чемпионом Казахстана по итогам сезона 2021 года стал «Тобол», серебро и бронзу взяли «Астана» и «Кайрат» соответственно. Кубок Казахстана выиграл «Кайрат», взявший в финале верх над «Шахтёром» из Караганды (3:3, по пенальти 9:8). Суперкубок Казахстана состоялся в начале марта в необычном формате. В его полуфиналах «Астана» выиграла у «Шахтёра» (2:0), а «Тобол» – у «Кайрата» (3:3, по пенальти 4:2). В матче за третье место «Кайрат» отпраздновал победу над «Шахтёром» (2:1), тогда как в решающей игре «Тобол» пересилил «Астану» со счётом 5:4 по пенальти после ничьей 1:1 в игровое время.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» победил израильский «Маккаби» из Хайфы (1:1, 2:0), после чего проиграл сербской «Црвене Звезде» (2:1, 0:5). В третьем отборочном раунде Лиги Европы «Кайрат» уступил армянскому «Алашкерту» (0:0, 2:3), а в стыковых матчах Лиги конференций одолел люксембургскую «Фолу» (4:1, 3:1). В группе H этого турнира «Кайрат» занял последнее место, дважды сыграв вничью с кипрской «Омонией» (по 0:0), а проиграв швейцарскому «Базелю» (2:4, 2:3) и азербайджанскому «Карабаху» (по 1:2).

«Тобол» во втором отборочном раунде Лиги конференций обыграл хорватский «Хайдук» из Сплита (0:2, 4:1), а в третьем проиграл словацкой «Жилине» (0:1, 0:5). Так же выступила и «Астана», выигравшая у греческого «Ариса» (2:0, 1:2) и уступившая финскому КуПСу (1:1, 3:4). Ну а карагандинский «Шахтёр» благодаря победам над румынским ФКСБ (0:1, 2:1, по пенальти 5:3) и украинским «Колосом» (0:0, 0:0, по пенальти 3:1) добрался до стыковых матчей, где не совладал с тель-авивским «Маккаби» (1:2, 0:2).

Армения

Чемпионом Армении-2020/2021 стал «Алашкерт», второе место занял «Ноа», третьим стал «Урарту». Все эти клубы – из Еревана. В финале Кубка также столичный «Акарарат» выиграл у «Алашкерта» со счётом 3:1, а в Суперкубке проиграл ему 0:1.

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«Алашкерт» прошёл в первом раунде квалификации Лиги чемпионов валлийский «Коннас-Ки Номадс» (2:2, 1:0), но во втором споткнулся на молдавском «Шерифе» (0:1, 1:3). Дальше «Алашкерт» в третьем отборочном раунде Лиги Европы выиграл в дополнительное время у казахстанского «Кайрата» (0:0, 3:2), однако в августовских стыковых матчах уступил шотландскому «Рейнджерсу» (0:1, 0:0). В групповом этапе Лиги конференций «Алашкерт» лишь раз добился ничьей – с «Маккаби» из Тель-Авива (1:1). Остальные матчи армянский клуб проиграл: тому же «Маккаби» (1:4), финскому ХИКу (2:4, 0:1) и австрийскому ЛАСКу (0:3, 0:2). Как следствие, «Алашкерт» финишировал в группе А на последнем месте.

«Ноа» в стартовом квалификационном раунде Лиги конференций проиграла финскому КуПСу (0:5, 1:0). «Урарту» на этой же стадии пострадал от словенского «Марибора» (0:1, 0:1). А вот «Арарат» выиграл в младшем еврокубке у венгерского «МОЛ Види» (1:1, 2:0), но во втором отборочном раунде вылетел от польского «Шлёнска» (2:4, 3:3).

Грузия

В Грузии внутренний чемпионат начался в конце февраля и завершился в первых числах декабря. Чемпионство отпраздновало батумское «Динамо», вслед за ним в турнирной таблице финишировали тбилисское «Динамо» и «Дила». Кубок Грузии, тоже проводящийся по системе «весна-осень», достался «Сабуртало», переигравшему в финале «Самгурали» (1:0). А в Суперкубке, прошедшем в феврале, «Динамо» Тбилиси победило «Гагру» (2:2, по пенальти 5:4).

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов столичная команда уступила бакинскому «Нефтчи» (1:2, 1:2). После этого во втором квалификационном раунде Лиги конференций тбилисцы были выбиты израильским «Маккаби» из Хайфы (1:5, 1:2). Другое «Динамо» – батумское – дошло в Лиге конференций до третьего раунда, обыграв сан-маринский «Тре Пенне» (4:0, 3:0) и белорусский БАТЭ (0:1, 4:1). Вылет же батумцев произошёл от турецкого «Сивасспора» (1:2, 1:1). «Дила» проиграла в первом раунде Лиги конференций словацкой «Жилине» (1:5, 2:1).

Азербайджан

Чемпионские медали по итогам сезона-2020/2021 завоевал бакинский «Нефтчи», второе место занял «Карабах», на третьем расположился «Сумгаит». В решающем матче Кубка страны «Кешля» обыграла «Сумгаит» (2:1), а Суперкубок в Азербайджане после 2013 года не проводится.

«Нефтчи» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов обыграл тбилисское «Динамо» (2:1, 2:1), но на следующей стадии потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» (0:1, 0:1). В третьем отборочном раунде Лиги Европы «Нефтчи» уступил финскому ХИКу (0:3, 2:2), а в стыках Лиги конференций пропустил в групповой этап «Маккаби» из Хайфы (3:3, 0:4).

Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Карабах» справился с израильским «Ашдодом» (0:0, 1:0), а позже оставил не у дел кипрский АЕЛ (1:1, 1:0) с шотландским «Абердином» (1:0, 3:1) и попал в группу H, где встретился со швейцарским «Базелем» (0:0, 0:3), кипрской «Омонией» (4:1, 2:2) и казахстанским «Кайратом» (2:1, 2:1). Итог – второе место и выход в февральские стыковые матчи, где соперником «Карабаха» станет французский «Марсель».

«Сумгаит» был остановлен во втором отборочном раунде Лиги конференций сербскими «Чукаричками» (0:0, 0:2). Ну а «Кешля» на этой стадии познала горечь поражения от «Сочи» (0:3, 2:4).

Кирилл Иванцов