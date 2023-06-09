«ПСЖ» не продаст Мбаппе этим летом

«ПСЖ» не планирует продавать своего нападающего Килиана Мбаппе этим летом. По информации от инсайдера Лоика Танзи, французская команда хочет продлить контракт со своим лучшим бомбардиром.

Ранее отмечалось, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года, но в последнее время появились слухи, согласно которым договор француза истекает на год раньше. Это значит, что через год Килиан может стать свободным агентом.

Напомним, Мбаппе уже несколько лет пытается приобрести мадридский «Реал». Испанская команда не намерена вести переговоры с «ПСЖ» и хочет вновь попытаться заполучить игрока, когда он станет свободным агентом.